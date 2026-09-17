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La Liga

Alvarez zieht Konsequenzen

von Fabian Ley - Quelle: Onda Cero
1 min.
Julián Alvarez (r.) für Atlético im Einsatz @Maxppp

Julián Alvarez (26) plant offenbar einen Beraterwechsel. ‚Onda Cero‘ berichtet, dass der Stürmer von Atlético Madrid nach den Ereignissen des Transfersommers die Trennung von seinem bisherigen Berater Fernando Hidalgo erwägt. Kontakte zur Agentur von Javier Pastore, die Spieler wie Enzo Fernández (25/Manchester City) vertritt, wurden laut dem Radiosender schon geknüpft.

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In den vergangenen Monaten hatte Alvarez öffentlichkeitswirksam einen Wechsel zum FC Barcelona forciert. Auch die Katalanen waren an einer Zusammenarbeit stark interessiert und boten 100 Millionen Euro. Atlético wollte den argentinischen Weltmeister von 2022 jedoch unter keinen Umständen an den Ligarivalen verkaufen und blieb stur – auch, als Alvarez gegen Ende des Transferfensters über psychische Probleme klagte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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