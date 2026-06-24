Mit Atlético Madrid war sich Alejandro Grimaldo bereits seit einigen Tagen einig, laut Matteo Moretto befinden sich jetzt auch die Verhandlungen zwischen Bayer Leverkusen und den Rojiblanco vor dem Abschluss. Noch am heutigen Mittwoch werde der finale Durchbruch erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer-CEO Fernando Carro und Sportgeschäftsführer Simon Rolfes reisten für die Verhandlungen in die spanische Hauptstadt. Obwohl der Werksklub zunächst mit einer Ablöseforderung von 25 bis 30 Millionen Euro in den Poker gegangen ist, gilt laut Moretto eine Vereinbarung im Bereich um 20 Millionen als wahrscheinlich.

Update (11:39 Uhr): Auch der ‚kicker‘ berichtet vom bevorstehenden Grimaldo-Transfer, die finale Einigung stehe unmittelbar bevor. Leverkusen soll inklusive leicht zu erreichender Boni ein Gesamtpaket von 25 Millionen Euro erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wichtige Säule im Bayer-Team

Grimaldo wechselt somit ein Jahr vor Vertragsende in seine spanische Heimat und wird in der kommenden Saison zum ersten Mal in seiner Karriere in La Liga auflaufen. Der schuss- und flankenstarke Linksfuß stammt aus der Jugend des FC Barcelona, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Mit 20 wechselte er für 2,1 Millionen Euro zu Benfica Lissabon, vor drei Jahren dann ablösefrei zu Bayer.

Mit dem Klub gewann er in seiner Debütsaison das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. In 145 Pflichtspieleinsätzen für die Werkself erzielte Grimaldo 30 Tore und bereitete 45 Treffer vor.