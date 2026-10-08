Angreifer Kylian Mbappé sorgt zur Abwechslung mal wieder für positive Schlagzeilen. Der Franzose ist nach überstandener Knieverletzung ins Training von Real Madrid zurückgekehrt. Die ‚Marca‘ berichtet, dass der 27-Jährige am Samstag (21 Uhr) gegen den FC Villarreal zur Verfügung stehen wird.

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Mbappé hatte sich bei der französischen Nationalmannschaft verletzt und war frühzeitig abgereist. Anschließend verspottete er seinen Trainer José Mourinho öffentlich, als er sich entgegen Mourinhos Verbots Fahrrad-fahrend auf Social Media präsentierte. Jetzt soll der Rechtsfuß am Samstag auf dem Platz wieder überzeugen.