Zeichen bei Wagner auf Verleib

Robert Wagner könnte auch über den Sommer hinaus bei Dynamo Dresden bleiben. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist der Zweitligist sehr daran interessiert, den 22-Jährigen erneut auszuleihen. Den Sachsen schwebte ursprünglich eine feste Verpflichtung vor, doch der SC Freiburg möchte den Mittelfeldakteur nicht verkaufen.

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Wagner wechselte im vergangenen Winter die Leihstation, nachdem er bei Holstein Kiel nur sporadisch zum Einsatz gekommen war. In Dresden avancierte der Rechtsfuß zum unumstrittenen Stammspieler und hatte großen Anteil daran, dass der Verein in der Rückrunde die Wende schaffte und letztendlich den Klassenerhalt perfekt machte.