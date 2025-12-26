BVB: Vertragswende bei Brandt

Noch in der vergangenen Saison sah die Situation für Julian Brandt alles andere als gut aus. Der Mittelfeldspieler galt bei Borussia Dortmund als Abgangskandidat, eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags schien unwahrscheinlich. Doch dank einer starken Hinrunde hat sich die Verhandlungsposition des 29-Jährigen völlig verändert.

Mittlerweile können sich die Schwarz-Gelben eine Verlängerung mehr als nur vorstellen. Doch laut der ‚Bild‘ muss sich Dortmund dafür strecken. Schließlich hat sich Brandt mit seinen Leistungen in den Fokus gespielt. An den BVB formuliert er klare Bedingungen.

Dem Boulevardblatt zufolge möchte Brandt nicht nur wissen, wie seine sportliche Rolle langfristig aussieht, sondern auch welche Kaderplanungen die Verantwortlichen verfolgen. Eine Entscheidung plant der Ex-Leverkusener erst nach Beantwortung dieser Fragen zu treffen.

Keine Eile

Zwar könne sich Brandt einen Verbleib vorstellen, unter Druck setzt er sich jedoch nicht. Vielmehr nehme sich der Rechtsfuß bewusst Zeit, um eine bedachte Entscheidung zu treffen. Eine schnelle Entscheidung werde es nicht geben. Ein Angebot liegt dem Techniker bereits vor, allerdings mit weniger Gehalt als bisher.

Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, stehen Brandt auch andere Türen offen. Unter anderem Aston Villa hat Gefallen an ihm gefunden, insbesondere Trainer Unai Emery soll ein großer Fan sein. Brandts Ausgangsposition könnte also schlechter sein.