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Premier League

Arsenal: Havertz mit Blitz-Comeback

von Remo Schatz
1 min.
Kai Havertz sitzt auf dem Hosenboden @Maxppp
Arsenal Atl. Madrid

Kai Havertz (26) kann für den FC Arsenal doch noch in den Saison-Endspurt eingreifen. Wie Coach Mikel Arteta bestätigt, ist der Angreifer gemeinsam mit Kapitän Martin Ödegaard (27) fit für das heutige Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid (21 Uhr): „Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen, egal ob von Beginn an oder später.“

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Vor gerade einmal zehn Tagen musste Havertz beim Sieg gegen Newcastle United (1:0) verletzt das Spielfeld verlassen. Nun kehrt er pünktlich für den Showdown in der Königsklasse und der Premier League zurück. In der Liga haben die Gunners vor den abschließenden drei Partien die Meisterschaft wieder selbst in der Hand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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