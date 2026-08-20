Liverpool verleiht Morrison
Der FC Liverpool parkt Kieran Morrison in der dritten englischen Liga. Die kommende Spielzeit verbringt das Offensivtalent bei Sheffield Wednesday. Für die LFC-Profis lief der 19-Jährige bislang zweimal auf.
Unter der Anzeige geht's weiter
Kieran Morrison has completed a loan move to Sheffield Wednesday for the duration of the 2026-27 campaign. Good luck for the season, Kieran! 🙌— Liverpool FC (@LFC) August 20, 2026
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden