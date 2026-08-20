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Liverpool verleiht Morrison

Der FC Liverpool parkt Kieran Morrison in der dritten englischen Liga. Die kommende Spielzeit verbringt das Offensivtalent bei Sheffield Wednesday. Für die LFC-Profis lief der 19-Jährige bislang zweimal auf.

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