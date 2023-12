Augsburg: Cardona auf dem Sprung

Der FC Augsburg wird seinen Mittelstürmer Irvin Cardona aller Voraussicht nach für die Rückrunde verleihen. Den Zuschlag erhält laut ‚Le Parisien‘ der französische Zweitligist AS St. Étienne. Die Verhandlungen seien sehr weit fortgeschritten. Der Torjäger selbst habe seine Zustimmung schon erteilt.

Sportlich spielt Cardona in Augsburg nur eine untergeordnete Rolle. Seit seinem Wechsel von Stade Brest in die Fuggerstadt vor knapp einem Jahr absolvierte der 26-Jährige nur 15 Pflichtspiele, in der laufenden Saison gar nur drei Kurzeinsätze für die Profis. Bei der ASSE winkt nun ungleich mehr Spielpraxis.