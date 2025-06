Augsburg verpflichtet Sorg

Der FC Augsburg darf ein neues Talent in den eigenen Reihen begrüßen. Aus der zweiten Mannschaft von Sturm Graz wechselt Linksverteidiger Oliver Sorg (17) in die Fuggerstadt. Über die U23 soll der österreichichische U18-Nationalspieler peu à peu an das Bundesliga-Team herangeführt werden.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll gibt zu verstehen: „Mit Oliver Sorg konnten wir ein weiteres internationales Talent für den FCA gewinnen, das wir sukzessive für unsere Lizenzmannschaft aufbauen möchten. Oliver bringt bereits Erfahrung im Herrenfußball mit und soll an das Bundesliga-Niveau herangeführt werden sowie Spielpraxis bei unserer U23 sammeln.“