Der Wechsel von Nicolas Kühn zu Borussia Mönchengladbach ist für die Fohlen ein finanzieller Coup. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird keine Leihgebühr fällig, zudem übernehme Como 1907 mehr als die Hälfte des Gehalts. Eine Kaufoption ist allerdings nicht Teil des Deals, somit wird Kühn im nächsten Sommer nach aktuellem Stand wieder am Comer See aufschlagen.

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Der italienische Erstligist hatte den 26-Jährigen vor einem Jahr für 19 Millionen Euro von Celtic Glasgow verpflichtet, eine Rolle spielte der Rechtsaußen unter Cesc Fàbregas aber nicht. Bei Como, wo Kühn noch bis 2029 unter Vertrag steht, kassiert der Linksfuß 3,5 Millionen pro Saison.