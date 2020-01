Der SC Paderborn verpflichtet Dennis Srbeny von Norwich City. Wie der Bundesligist mitteilt, unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2022 mit Option auf Verlängerung. Mit seinen 1,90 Meter Köpergröße soll der gebürtige Berliner dem Offensivspiel der Ostwestfalen mehr Wucht verleihen.

„Dennis passt optimal in unser Anforderungsprofil eines großen, mannschaftsdienlichen und treffsicheren Stürmers. Er kennt die Bedingungen in Paderborn sehr gut und ist der Wunschspieler unseres Chef-Trainers Steffen Baumgart. Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat. Ich bin sicher, dass Dennis der Mannschaft mit seiner Präsenz und seiner Torgefahr unmittelbar weiterhilft“, so Geschäftsführer Martin Przondziono.

Schon in der Saison 2017/18 ging Srbeny für den SCP, damals noch in Liga drei, auf Torejagd. Satte neun Treffer und acht Assists sammelte der Sturmtank in 15 Ligaeinsätzen, bevor es im Januar 2018 für 1,5 Millionen Euro zu Norwich City ging.

Auf der Insel konnte sich der 25-Jährige allerdings nicht dauerhaft durchsetzen. In 43 Pflichtspielen für die Canaries erzielte Srbeny lediglich fünf Tore.