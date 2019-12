Bei RB Leipzig ist die Frage noch nicht geklärt, ob der in den vergangenen Wochen so überzeugende Patrik Schick über die Saison hinaus bleiben wird. „Das liegt nicht in meiner Hand“, zitiert der ‚kicker‘ den tschechischen Stürmer, für den sich die Sachsen eine Kaufoption über stolze 29 Millionen Euro gesichert haben.

Ein Sonderlob erhält Schick derweil von Sportchef Markus Krösche: „Er hat unfassbar viel Qualität und bringt andere Fähigkeiten mit, das macht unseren Kader variabler.“ Überzeugt ist man in Leipzig, dass man dem Spieler den perfekten Nährboden für die weitere Entwicklung bieten kann: „Er passt perfekt zu uns, wir aber auch zu ihm, weil er bei unserer Spielweise in die Räume kommt, in denen er seine Stärken ausspielen kann.“ Schicks Stammverein AS Rom wird allerdings auf den vollen Preis pochen.