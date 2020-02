Timo Werner (23) sieht sich selbst als geeignet, um dem FC Liverpool weiterzuhelfen. Nach dem 5:0-Sieg mit RB Leipzig beim FC Schalke 04 hat sich der Stürmer bei ‚Sky‘ zu den Wechselgerüchten geäußert: „Wir haben dort mit den besten Trainer der Welt mit Jürgen Klopp. Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde.“

Anschließend erklärte er aber einschränkend: „Ich mache mir da keine Gedanken drüber, weil wir so viel gerade mit Leipzig zu tun haben. Es ist schwer, sich da dann Gedanken zu machen, wo spielt man nächstes Jahr, wenn man hier und jetzt Gas geben will.“ Ausgeschlossen sei ein Wechsel aber nicht. „Anfragen kommen rein, da muss man auch nicht lügen, dass es so ist“, so der deutsche Nationalspieler. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2023.