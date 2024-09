Erster DFB-Härtetest: Ein Startelf-Debütant gegen Oranje?

Fußball-Deutschland hat mit Spannung den ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft nach der Heim-Europameisterschaft erwartet. Würde das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Schock des Ausscheidens gegen Spanien (1:2 n.V.) im Viertelfinale bereits verarbeitet haben und sich für die bisher eher etwas belächelte Nations League motivieren können? Die Antwort lautet klar und deutlich: ja. Der überzeugende 5:0-Auftaktsieg gegen Ungarn, der in der Höhe sogar eher zu gering ausfiel, konnte sich sehen lassen.

Sicherlich funktionierte nicht alles reibungslos, die Konteranfälligkeit ist weiter Teil des Teams, doch vor allem die Offensive wusste zu begeistern. Neben dem kongenialen Duo aus Florian Wirtz und Jamal Musiala stach vor allem auch der stets bemühte und immer wieder anspielbare Kai Havertz hervor, der jedoch ebenfalls wieder bewies, dass er bei der Chancenverwertung noch Verbesserungspotenzial besitzt. Es soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass die Ungarn – zuletzt zum Angstgegner der DFB-Elf mutiert – eine schwache Partie ablieferten und somit am Samstagabend keinen geeigneten Gradmesser darstellten. Dieser wartet am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) mit den Niederlanden.

Punktuelle Änderungen in der Startelf

Oranje ist der stärkste Gegner in der deutschen Gruppe und gewann sein Auftaktspiel gegen Bosnien mit 5:2. Es ist daher zu erwarten, dass Julian Nagelsmann weiterhin auf seine stärkste Elf vertraut und von großen Experimenten absehen wird. Der Bundestrainer zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Duell am heutigen Montag begeistert über das Trainingsniveau und den Einsatz seiner Schützlinge, betonte aber auch, dass er trotzdem im Sinne des Erfolgs aufstellen müsse: „Die Stimmung ist gut. Jeder möchte lieber spielen, als auf der Bank sitzen. Aber es gibt eine gewisse Regel, dass man eben mit elf Spielern beginnt. Das akzeptieren die Jungs auch.“

Es ist daher zu erwarten, dass Nagelsmann keine großen Veränderungen an der Startformation vornehmen wird, die auch bereits gegen Ungarn aufgelaufen ist. Kleinere Anpassungen sind aber möglich: Auf der Sechser-Position könnte Aleksandar Pavlovic sein Startelf-Debüt im DFB-Dress geben, in der Offensive droht Niclas Füllkrug mit Problemen an der Achillessehne auszufallen. In diesem Fall dürfte Nagelsmann Havertz nach vorne in die Sturmmitte beordern und Musiala auf die Zehn stellen. Maximilian Beier oder Chris Führich wären Kandidaten für den Flügel. Auch für Beier wäre es das erste Länderspiel von Anfang an.

So könnte das DFB-Team spielen