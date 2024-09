Freiburg verlängert mit Ogbus

Bruno Ogbus setzt seine Entwicklung beim SC Freiburg fort. Wie die Breisgauer offiziell bestätigen, hat der 18-jährige Schweizer seinen Vertrag an der Dreisam verlängert. Über die genaue Vertragslänge macht der Bundesligist wie gewohnt keine dezidierten Angaben.

Ogbus wurde zu Saisonbeginn in den Profikader hochgezogen und sammelte bislang drei Einsätze. „Bruno spielte sich durch eine tolle U19-Saison und durch seine Einsätze in der zweiten Mannschaft im vergangenen Jahr absolut in unseren Fokus. Diese Entwicklung hat sich in der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft nahtlos fortgesetzt“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach über den flexiblen Verteidiger.