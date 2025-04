Schalkes Trainersuche: Überraschender Name kursiert

Im Zuge der Trennung von Kees van Wonderen stellten die Verantwortlichen des FC Schalke 04 klar, dass es bislang noch keine Gespräche mit potenziellen Kandidaten gegeben hat. Gleichwohl befinden sich die Entscheidungsträger um den neuen Sportvorstand Frank Baumann auf der Suche nach einem Nachfolger, der möglichst länger als seine Vorgänger im Amt bleibt und die Königsblauen im besten Fall wieder in die Bundesliga führt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ berichtet nun, dass auf Schalke schon seit Wochen immer wieder der Name Tim Walter fällt. Der ehemalige HSV-Coach ist seit seiner Entlassung bei Hull City im November ohne Verein und steht für risikofreudigen Offensiv-Fußball. Der 49-Jährige kämpfte von 2021 bis 2024 mit den Hanseaten um den Bundesliga-Aufstieg, scheiterte dabei zweimal in der Relegation.

Der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann erläuterte das Suchprofil wie folgt: „Der neue Trainer soll eine erkennbare Handschrift mitbringen, die zur Spielphilosophie von Schalke 04 passt. In aller Kürze: Mit Ball wollen wir mutig und zielstrebig nach vorne spielen, gegen den Ball intensiv und emotional arbeiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Raúl wohl keine Option

Auch der am Dienstag beim 1. FC Kaiserslautern entlassene Markus Anfang soll zum Kandidatenkreis gehören. Darüber hinaus handelte sich S04 vor allem einige Absagen ein. Der ‚Bild‘ zufolge haben Roger Schmidt, Domenico Tedesco und Lukas Kwasniok kein Interesse.

Dem ‚kicker‘ gegenüber ließ Tillmann zwischen den Zeilen durchklingen, dass Vereinsikone Raúl wohl keine ernsthafte Option darstellt: „Natürlich löst der Name Raúl bei den Leuten viel aus, das ist ja ganz klar. Was in unserer Situation aktuell wichtig wäre, ist ein Trainer, der Deutsch spricht und der die 2. Liga in Deutschland versteht und weiß, was es dafür braucht.“