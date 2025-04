FC Bayern: Freund spricht über Kusi-Asare-Leihe

Christoph Freund will nicht ausschließen, dass Jonah Kusi-Asare (17) im Sommer vom FC Bayern verliehen wird. „Das werden wir sehen. Er wird sicherlich erstmal mit zur Klub-WM kommen“, erklärte der Bayern-Sportdirektor im Anschluss an den 3:0-Heimsieg gegen Mainz 05 am ‚Sky‘-Mikrofon.

Kusi-Asare kam gegen die Rheinhessen zu seinem Bundesliga-Debüt und wusste zu gefallen: „Jonah macht es im Training richtig gut und geht weitere Entwicklungsschritte nach vorne. Er ist auch schon länger dabei und mich freut es, dass er jetzt die ersten Minuten in der Bundesliga bekommen hat.“