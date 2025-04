Urs Fischer vor neuem Trainerjob?

Urs Fischer könnte zur nächsten Saison an die Seitenlinie zurückkehren. Wie die österreichische Zeitung ‚Heute‘ berichtet, gilt der Schweizer als Top-Kandidat für den Trainerposten bei Rapid Wien. Der 59-Jährige ist seit seinem Aus bei Union Berlin im November 2023 ohne Verein. Mit den Eisernen feierte Fischer große Erfolge, führte Union erst in die erste Liga und dann bis in die Champions League. Seitdem wurde er immer wieder mit verschiedensten Bundesligisten in Verbindung gebracht, unter anderem im Winter mit dem BVB.

Bei Rapid könnte er nun die Nachfolge von Robert Klauß antreten. Die Österreicher trennten sich am gestrigen Donnerstag vom ehemaligen Nürnberg-Coach. Der Hauptstadtklub liegt derzeit nur auf Rang fünf der Meistergruppe in der österreichischen Bundesliga. Zum Kandidatenkreis soll auch Peter Stöger gehören. Stöger, der in Deutschland als Trainer beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund tätig war, ist aktuell Sportdirektor beim Zweitligisten Admira Wacker.