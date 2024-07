Mainz-Abschied: Ajorque per Leihe nach Brest

Ludovic Ajorque verlässt Mainz 05 und wechselt auf Leihbasis zu Stade Brest. Das bestätigen die beteiligten Klubs nun offiziell. Die Franzosen erhalten zudem eine Kaufoption für den Mittelstürmer. Diese liegt dem Vernehmen nach bei etwa vier bis fünf Millionen Euro.

Ajorque war zur Rückrunde 2023 für sechs Millionen Euro von Racing Straßburg an den Bruchweg gewechselt. In seiner ersten Halbserie überzeugte der 30-Jährige als Zielspieler in der Sturmmitte mit sieben Torbeteiligungen in 18 Partien. In seiner ersten vollen Saison bei den 05ern konnte der Hüne jedoch nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen. Der Linksfuß kam auf lediglich zwei Treffer in 26 Einsätzen.

„Ludovic Ajorque ist mit dem Wunsch nach Veränderung auf uns zugekommen, und diesem haben wir, nach reiflicher Überlegung entsprochen. Wir danken Ludo, den wir hier nicht nur als guten Fußballer, sondern auch als feinen Menschen kennengelernt haben, von Herzen für seinen Einsatz und seine Tore für Mainz 05 und wünschen ihm für seine Zeit in Brest alles erdenklich Gute“, lässt sich Sportvorstand Christian Heidel zitieren.

Ajorques Vertrag in Mainz läuft noch bis 2027. In Brest kann der 1,96 Meter große Stürmer in der kommenden Saison Champions League spielen. Der bretonische Klub schloss die vergangene Spielzeit in der Ligue 1 sensationell auf Platz drei ab.