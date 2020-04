BVB-Stadion wird Corona-Hilfscenter

Der Signal Iduna Park wird zum Hilfscenter für Corona-Verdachtsfälle. Wie Borussia Dortmund mitteilt, wurden in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe entsprechende Umbaumaßnahmen bereits durchgeführt, sodass am morgigen Samstag medizinische Arbeiten in Deutschlands größtem Stadion verrichtet werden können.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagt: „Unser Stadion ist das Aushängeschild der Stadt, für fast jeden in Dortmund und Umgebung ein Fixpunkt und durch seine technischen, infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen der ideale Ort, um gerade jetzt Menschen aktiv zu helfen, die potenziell vom Corona-Virus infiziert sind beziehungsweise über entsprechende Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Fieber klagen.“