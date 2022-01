Real Madrid gibt ein Talent aus der U19 an Olympiakos Piräus ab. Diby Keita steht vor einem Wechsel zum griechischen Topklub. Nach Informationen von ‚Sport24‘ wurde der 18-jährige Flügelspieler bereits am gestrigen Abend am Flughafen in Athen gesichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter