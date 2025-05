PSG: Donnarumma mit klarer Ansage

Für Gianluigi Donnarumma ist klar, wo er seine Karriere in den kommenden Jahren fortsetzen will. Nach dem Champions League-Halbfinale gegen den FC Arsenal (2:1) am gestrigen Mittwochabend äußerte sich der Torhüter von Paris St. Germain bei ‚Prime Video‘ zum Status der Vertragsverhandlungen: „Mein Vertrag läuft noch ein Jahr. Es ist Zeit, über eine Verlängerung zu sprechen. Die Entscheidung liegt beim Verein. Wenn sie wollen, dass ich bleibe, werde ich bleiben. Ich muss nur unterschreiben. Sie wissen, was ich will.“

In der Partie gegen Arsenal avancierte Donnarumma mit tollen Paraden zum Matchwinner. Dass sich der 26-Jährige aktuell in einer guten Phase befindet, ist auch anderen Vereinen nicht entgangen. Unter anderem wurde Donnarumma mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Bei PSG stand der Torwart der italienischen Nationalmannschaft in der Vergangenheit aufgrund schwankender Leistungen immer wieder in der Kritik. Deshalb gibt es bisher auch noch keine Klarheit über einen neuen Vertrag.