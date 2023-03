M’gladbach: Olschowsky spricht über Leihe

Borussia Mönchengladbachs Torwart-Talent Jan Olschowsky lässt seine Zukunft offen. Im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ sagt der 21-Jährige: „Das muss man immer von zwei Seiten sehen: Eine Leihe bringt einen weiter, weil man regelmäßig spielt, aber drumherum muss auch alles passen.“ Für Olschowsky ist die richtige „Weiterentwicklung“ von großer Bedeutung.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Gladbach ist der Youngster Torwart Nummer zwei. Nach dem Verkauf von Yann Sommer (34) an den FC Bayern München wurde dem Talent mit der Verpflichtung von Jonas Omlin (29) ein neuer Stammtorwart vor die Nase gesetzt. Geht es nach Olschowsky, besteht bei einer Leihe zudem immer ein gewisses Risiko: „Darüber hinaus verpasst man bei einer Leihe möglicherweise eine Chance hier, der Gefahr muss man sich bewusst sein. Deshalb ist es nicht so, dass ich im Sommer unbedingt verliehen werden muss. Das müssen wir abwägen.“

Lese-Tipp

M’gladbach: Lainer flirtet mit Salzburg