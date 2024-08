Southampton mit Sporting-Talent einig

Der FC Southampton steht kurz vor der Verpflichtung von Mateus Fernandes von Sporting Lissabon. Laut ‚The Athletic‘ soll bereits zwischen allen Parteien eine Einigung vorliegen. Der 20-Jährige wird den Premier League-Aufsteiger kolportierte 15 Millionen Euro kosten, der Medizincheck ist dem Bericht zufolge für heute terminiert.

Fernandes steht noch bis 2027 beim amtierenden portugiesischen Meister unter Vertrag. Seit seinem Debüt 2022 kommt der offensive Mittelfeldspieler auf 33 Spiele in der ersten portugiesischen Liga, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen. In der abgelaufenen Saison war Fernandes an Estoril Praia verliehen, nun könnte es ihn dauerhaft nach England ziehen.