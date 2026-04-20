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Augsburg-Trio will weg

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Alexis Claude-Maurice im FCA-Einsatz @Maxppp

Neben Elvis Rexhbecaj (28), der vor einer Rückkehr zum VfL Wolfsburg steht, wird sich der FC Augsburg wohl auf weitere Abgänge einstellen müssen. Wie der aktuellen Ausgabe des ‚kicker‘ zu entnehmen ist, liebäugeln Kristijan Jakic (28), Dimitrios Giannoulis (30) und Alexis Claude-Maurice (27) mit einer Luftveränderung im Sommer.

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Giannoulis hatte sich schon im Winter mit einem Abflug beschäftigt, der angestrebte Wechsel zu PAOK Saloniki zerschlug sich aber. Claude-Maurice wurde in der Vergangenheit unter anderem mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, die Fuggerstädter hoffen im Verkaufsfall mindestens auf 20 Millionen Euro. Für Jakic sind zur Stunde noch keine Interessenten durchgesickert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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