Einigung: Bakker vor Wechsel in die Serie A

Mitchel Bakker und Bayer Leverkusen gehen allem Anschein nach getrennete Wege. Wie die niederländische Zeitung ‚De Twentsche Courant Tubantia‘ berichtet, steht der Linksverteidiger vor dem Wechsel zu Atalanta Bergamo. Beim Serie A-Klub unterschreibt der Niederländer laut ‚Sky Italia‘ in Kürze einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme wird auf zehn Millionen Euro taxiert. Der Medizincheck sei für kommenden Freitag anberaumt.

Zwischen Bayer und Atalanta bestehe bereits Einigung. Inter Mailand und die AS Rom sollen ebenfalls Interesse an Bakker bekundet haben. Auch Werder Bremen befand sich nach Informationen von ‚Sky Italia‘ bereits mit Bakker in fortgeschrittenen Verhandlungen, nun macht aber aller Voraussicht nach Atalanta das Rennen um den 23-Jährigen.

Bakker war vor zwei Jahren für sieben Millionen Euro von Paris St. Germain nach Leverkusen gewechselt. Für die Werkself zeigte der Linksfuß wechselhafte Leistungen.