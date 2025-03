Albtraum-Duell für Bayern | Bellingham-Stress bei Real

Deutschland spielt seine Asse aus

Im Champions League-Achtelfinale kommt es am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) zum deutsch-deutschen Duell zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Das Aufeinandertreffen des amtierenden Meisters und des aktuellen Tabellenführers der Bundesliga findet auch im europäischen Ausland große Beachtung. Unter dem Titel „Deutschland spielt seine Asse aus“ freut sich die ‚Gazzetta dello Sport‘ auf „das Beste der Bundesliga im Vergleich. Ein Kampf der Titanen, bei dem es schwierig ist, einen Favoriten zu finden“. Der Fokus der Italiener liegt dabei vor allem auf der Person von Xabi Alonso, „der es immer wieder geschafft hat, erfolgreiche taktische Manöver zu finden, die die Bayern in Bedrängnis brachten“.

Auch in der spanischen Presse konzentriert sich alles auf den Leverkusen-Coach. „Xabi Alonso hat die Fundamente des deutschen Fußballs so erschüttert, dass die Spiele seines Vereins Leverkusen gegen Bayern mittlerweile mehr Interesse wecken als das deutsche Klassiker-Spiel par excellence zwischen Dortmund und Bayern“, konstatiert die ‚as‘. Die ‚Sport‘ sieht es noch dramatischer: „Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Bayer Leverkusen, seinen Albtraum im deutschen Fußball. Unter der Führung von Xabi Alonso gelang es Bayer Leverkusen, die Dominanz des FC Bayern München in der Bundesliga zu beenden. Von den vergangenen sechs direkten Begegnungen konnte Bayern München keine einzige gewinnen, es gab drei Siege für Xabi Alonso und drei Unentschieden.“

Probleme mit der königlichen Gehaltsstruktur

Mit einem knappen 2:1-Sieg im Stadtduell gegen Atlético stellte Real Madrid am gestrigen Dienstagabend die Weichen auf Kurs Champions League-Viertelfinale. Intern scheint es bei den Königlichen jedoch zu brodeln. Dies geht aus einem Bericht der ‚as‘ hervor. Auslöser ist die Gehaltsstruktur der Topstars. Topverdiener ist Neuzugang Kylian Mbappé, der ein Nettogehalt von 15 Millionen Euro einstreicht. Vinicius kassiert dasselbe, musste aber einen großen Anteil seiner Bildrechte an den Verein abtreten. Aktuell verhandelt der Brasilianer mit dem Klub über eine Verlängerung.

„Madrid rechnet bereits aus, wie sich die Gehaltsstruktur nach diesem Sommer gestalten wird – eine entscheidende Überlegung angesichts der strengen finanziellen Beschränkungen. Das Ziel ist es, eine ausgeglichene Gehaltsliste zu erhalten, ohne die allgemeine Harmonie zu stören“, so die Sportzeitung. Einer, der bezüglich seines Salärs noch deutliches Verbesserungspotenzial sieht, ist Jude Bellingham. Der Engländer liegt lediglich bei acht bis zehn Millionen netto und erhält damit deutlich weniger als beispielsweise Vini und Mbappé. Laut der ‚as‘ sieht sich Bellingham jedoch als dritter großer Star des Teams und damit auf einer Stufe mit den beiden Angreifern. Dies sei nicht unbegründet: „Der englische Mittelfeldspieler hat sich durch seine herausragenden Leistungen das Recht auf eine Gehaltsanpassung verdient – ein Prozess, der laut Insidern bereits im Gange ist.“ Dabei müsse Real jedoch genau kalkulieren, um die Gehaltsregeln in La Liga einzuhalten.