Leipzig - ManCity: Die Aufstellungen

Zum dritten Mal treffen RB Leipzig und Manchester City in der Champions League aufeinander. In der Gruppenphase der Saison 2021/22 konnten beide Teams jeweils vor eigenem Publikum einen Sieg einfahren. Die Sachsen wollen am heutigen Abend gegen die Skyblues den Trend vor heimischer Kulisse fortführen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Marco Rose muss zunächst auf Offensivspieler Christopher Nkunku verzichten. Für den Franzosen kommt ein Einsatz von Beginn an zu früh. Der 25-Jährige kehrt nach muskulären Problemen aber immerhin auf die Ersatzbank zurück. Bei City fehlen dagegen Superstar Kevin De Bruyne sowie die beiden Innenverteidiger Aymeric Laporte und John Stones verletzt.

Lese-Tipp

Starkes Interesse: Lille-Star David in die Bundesliga?

So spielt Leipzig

So spielt ManCity