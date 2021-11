Arteta begründet Ramsdale-Verpflichtung

Mikel Arteta hat sich zum Transfer von Aaron Ramsdale geäußert. In einer Medienrunde erklärte der Trainer des FC Arsenal, warum man im Sommer 28 Millionen Euro für den Torhüter bezahlte. „Eine Sache, die mich jedes Mal am meisten beeindruckt hat, wenn ich ein Spiel von ihm gesehen habe, war sein Temperament. Ich wollte mir viele Clips und Momente ansehen, in denen er ein Tor kassiert, einen Fehler macht oder andere schwierige Momente erlebt“, so der 39-Jährige.

Ramsdale hat sich schnell in der ersten Elf der Gunners etabliert und Bernd Leno (29) aus dem Tor verdrängt. Zuletzt sicherte der 23-Jährige mit einigen starken Paraden einen 2:0-Sieg gegen Leicester City. Leno habe unterdessen seine Degradierung sehr professionell hingenommen, so sein Trainer: „Natürlich ist er enttäuscht, und das sollte er auch sein. Denn er will spielen und ist es gewohnt zu spielen. Aber gleichzeitig muss er sein Niveau anheben.“