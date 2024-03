Eberl legt los: Bayerns neunköpfige Einkaufsliste

Max Eberl soll den FC Bayern in die Zukunft führen. Zuerst will der neue starke Mann den passenden Trainer finden. Wunschkandidat bleibt Xabi Alonso vom designierten Deutschen Meister Bayer Leverkusen, mit dem laut ‚Sky‘ bereits Gespräche stattgefunden haben. Plan B, so berichtet der Bezahlsender, ist Roberto Di Zerbi von Brighton & Hove Albion. Der Italiener besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro. Auch andere Fußballlehrer sind aber noch in der Verlosung.

Vom neuen Trainer hängt natürlich auch die Personalplanung ab. Der Kader der Bayern soll aber so oder so eine Frischzellenkur erfahren. Die ersten Ideen hat Eberl in Zusammenarbeit mit Sportdirektor Christoph Freund bereits erarbeitet. Passend dazu präsentiert ‚Sky‘ in der Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ gleich neun potenzielle Neuzugänge.

Außenverteidiger benötigt

Mit Jeremie Frimpong (23/Bayer Leverkusen), Theo Hernández (26/AC Mailand) und Miguel Gutierrez (22/FC Girona) stehen drei offensivstarke Außenverteidiger auf Bayerns Zettel. Mit Alphonso Davies (23) befindet sich schließlich ein solcher auf dem Sprung zu Real Madrid.

Mit Innenverteidiger Jonathan Tah (28) steht auch noch ein weiterer Leverkusener auf Eberls Zettel. Die jüngere Alternative ist Antonio Silva (20/Benfica Lissabon). Der Sportvorstand ist zudem Fan von Mittelfeldspieler Manu Koné (22), den er einst selbst zu Borussia Mönchengladbach lotste. Für das Zentrum besteht zudem Interesse an Martin Zubimendi (25/Real Sociedad), João Neves (19/Benfica) und Assan Ouédraogo (17/Schalke 04).