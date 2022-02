Defoe zurück bei Sunderland

Der 39-jährige Jermain Defoe wagt einen neuen Anlauf im englischen Profifußball. Bis zum Ende der Saison unterschreibt der frühere englische Nationalspieler beim inzwischen nur noch drittklassigen AFC Sunderland.

„One last Dance“ überschreibt Sunderland die Defoe-Rückkehr, bereits zwischen 2015 und 2017 hatte der Angreifer das Trikot der Black Cats übergestreift. Seinen Vertrag bei den Glasgow Rangers löste Defoe vor rund drei Wochen auf.

We are delighted to welcome Jermain Defoe back to the Stadium of Light on an initial contract until the end of the 2021-22 season! ✍️#SAFC | #DefoeHomecoming