Sommertransfer: Hat der VfB die Sechser-Lösung gefunden?

Auf der Suche nach einem weiteren Mann für das zentrale Mittelfeld richtet der VfB Stuttgart den Blick in Richtung Insel. Das englische ‚Sky Sports‘ berichtet, dass die Schwaben Interesse an dem 22-jährigen Hayden Hackney von Zweitligist FC Middlesbrough bekunden.

Hackney ist in Boros Mittelfeld gesetzt und pflegt dabei einen ähnlichen Spielstil wie Atakan Karazor (28) und Angelo Stiller (24), die beim VfB in Ermangelung an Alternativen fast in jedem Spiel über 90 Minuten auf dem Platz stehen. Auch Hackney ist sehr ballsicher, bevorzugt den Kurzpass und könnte deshalb der passende Spieler sein, um die größte Kaderlücke bei den Stuttgartern zu schließen.

Vertraglich gebunden ist der englische U21-Nationalspieler noch bis 2027. Die Fühler ausgestreckt hat neben dem Bundesligisten auch der FC Porto. Momenntan deutet sich allerdings an, dass die Personalie erst nach der U21-EM konkret wird, denn Hackney und auch Middlesbrough dürften abwarten wollen, ob der Youngster das Turnier nutzen kann, um seinen Marktwert weiter zu steigern.