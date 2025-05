Arsenal nimmt Bayer-Schreck ins Visier

Der FC Arsenal könnte sich im Sommer in der Serie A bedienen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Ademola Lookman von Atalanta Bergamo auf der Liste der Gunners. Dem Bezahlsender zufolge möchte der Offensivspieler den Europa League-Gewinner am Saisonende verlassen. Neben Arsenal sollen auch weitere namentlich nicht genannte Klubs Interesse am Nigerianer haben.

Der Ex-Leipziger erlebt in Bergamo die beste Zeit seiner Karriere. In der laufenden Spielzeit traf der 27-Jährige wettbewerbsübergreifend bereits 20-mal und bereitete sieben Treffer vor. Sein Vertrag in Italien läuft noch bis 2027.