Arteta lobt Arsenal-Wunderkind

Mikel Arteta ist begeistert vom 15-jährigen Toptalent Max Dowman. Der Trainer des FC Arsenal bezeichnet seinen Schützling als „großes Juwel“ und traut ihm einen baldigen Sprung in den Profikader der Gunners zu: „In naher Zukunft, ja. Er trainiert viel mit uns. Heißt das, dass er viele Spiele in der Premier League bestreiten wird? Ich weiß es nicht. Es hängt davon ab, wie gut und beeindruckend er ist und wie viel er dem Team bringt. Mal sehen, wie sich das entwickelt, aber wir haben definitiv ein großes Talent in ihm. Ich denke, er ist auf dem richtigen Weg.“

Dowman trainiert bereits seit mehreren Monaten mit der ersten Mannschaft, ist aber aktuell noch nicht für die Premier League spielberechtigt, da er zu Saisonbeginn erst 14 Jahre alt war. Im September wurde der offensive Mittelfeldspieler der jüngste Torschütze in der Geschichte der UEFA Youth League. Der englische U17-Nationalspieler wird bereits mit Kapitän Martin Ödegaard (26) verglichen und könnte in die Fußstapfen anderer Talente aus Arsenals Jugendakademie wie Ethan Nwaneri (18) oder Myles Lewis-Skelly (18) treten.