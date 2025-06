Wirtz begründet Liverpool-Transfer

Insbesondere die Gespräche mit Trainer Arne Slot haben Florian Wirtz von einem Wechsel zum FC Liverpool überzeugt. Das bestätigt der 22-jährige Ausnahmekönner im Interview auf der vereinseigenen Website: „Ja, die Entscheidung war nicht so einfach für mich, weil ich ein deutscher Spieler bin. Es war also nicht einfach für mich, mich so zu entscheiden, aber ich denke, die Gespräche mit dem Trainer und Richard (Hughes, LFC-Sportdirektor, Anm. d. Red.) waren von Anfang an sehr gut und es ging einfach so weiter. Jedes Mal, wenn ich mit einem der Leute aus dem Klub sprach, hatte ich das Gefühl: ‚Das ist der Ort, an dem ich sein will‘, und so war ich am Ende wirklich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass ich zu Liverpool gehen möchte, und es war die beste Wahl.“

Wirtz weiter: „Ich kann mich an das erste Mal erinnern, er (Slot, Anm. d. Red.) hat mir schon einige Szenen gezeigt, wie wir spielen wollen und wie ich in die Mannschaft passen könnte. Er hat mir gesagt, dass ich ein Spieler bin, den er unbedingt in seiner Mannschaft haben möchte und der das Team einen Schritt nach vorne bringen kann. Ich konnte mir einfach vorstellen, dass es gut ist, im Team zu sein.“ Satte 135 Millionen Euro Sockelablöse überweisen die Reds für Wirtz, der einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat, an Bayer Leverkusen. Mitsamt Boni kann der Betrag noch auf 150 Millionen steigen.