Rashfords einzige Option | Bale zurück ins Fußballgeschäft?

Barça oder nichts

Der vergangene Saison an Aston Villa verliehene Marcus Rashford will unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Um sich seinen Traum zu erfüllen, ist der englische Angreifer sogar zu enormen Gehaltsabstrichen bereitet, berichtet die katalanische ‚Sport‘. Trotzdem bleibt fraglich, ob sich der amtierende Meister eine Zusammenarbeit mit dem bei Manchester United aussortierten Stürmer leisten will.

Stand jetzt genießt die Verpflichtung des 27-Jährigen nämlich keine Priorität in Barcelona. Zunächst soll mit Wunschspieler Nico Williams (22/Athletic Bilbao) alles klargemacht werden. Ist dann überhaupt noch Platz für Rashford?

Bale kann nicht loslassen

Gareth Bale will rund zweieinhalb Jahre nach Bekanntgabe seines Karriereendes wieder ins Fußball-Business einsteigen. Laut ‚The Athletic‘ führt der ehemalige Weltklasse-Spieler ein Konsortium an, das bei Cardiff City ein Angebot zur Klubübernahme eingereicht hat.

Demzufolge konnte Klubbesitzer Vincent Tan zwar bislang nicht von einem Verkauf überzeugt werden, Bale wolle sich davon aber noch nicht abschütteln lassen. Nicht ausgeschlossen, dass von dem 111-fachen walisischen Nationalspieler und seinen Kollegen also nochmal ein aufgebessertes Angebot ausgearbeitet wird.