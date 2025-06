Barça: Deco bezieht Stellung zu ter Stegen & Transferplänen

Lange Zeit war Marc-André ter Stegen (33) die unangefochtene Nummer eins beim FC Barcelona. Doch mit der Verpflichtung von Joan García (24) neigt sich die Zeit des Nationalkeepers bei den Katalanen dem Ende entgegen. Ein Umstand, der ter Stegen zur Weißglut treibt. Nun hat sich Sportdirektor Deco in die Schlammschlacht eingeschaltet.

Gegenüber ‚La Vanguardia‘ schiebt Deco die Verantwortung auf Trainer Hansi Flick, kann sich jedoch einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: „Ich muss nicht mit ihm sprechen. Meine Aufgabe ist es, die bestmögliche Mannschaft für den Trainer zusammenzustellen. Das ist nicht meine Sache. Außerdem gibt es keinen Vertrag, in dem steht, dass man spielen wird.“ Konkurrent Wojciech Szczesny steht laut dem Portugiesen kurz vor einer Vertragsverlängerung.

Araujo & de Jong sollen bleiben

Ronald Araújo (26) möchte man entgegen einiger Gerüchte halten: „Wir wollen die Mannschaft verbessern, nicht verschlechtern. Und wenn wir einen wichtigen Spieler verlieren, verschlechtern wir sie. Ronald hat einen Vertrag, hat verlängert und eine schwierige Saison hinter sich, mit unfairer Kritik. Er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ein Wechsel steht nicht in Ronalds Plänen.“

Mit Frenkie de Jong (28) will man derweil den Vertrag verlängern: „Der Frenkie, den wir in dieser Saison hatten, ist der Frenkie, den wir wollen. Wir wollen mit Frenkie weitermachen, er hat noch ein Jahr Vertrag und wir werden die Dinge in Ruhe analysieren.“

Ansu Fati (23) hat dagegen keine Zukunft mehr bei den Blaugrana. Er soll den Verein nach Möglichkeit verlassen: „Bei seinem Alter und seiner Karriere kann er nicht ohne Spielpraxis auskommen. Wir sind offen dafür, ihm keine Steine in den Weg zu legen, wenn er gehen will.“

Williams will kommen

Auch zu einer möglichen Verpflichtung von Nico Williams (22) wurde der Manager der Katalanen befragt. „Ja, wir werden es versuchen“, legt Deco die Karten offen auf den Tisch. Um den Deal abzuschließen, müssten „in seinem Fall die richtigen Bedingungen erfüllt“ werden, so der Portugiese. Möglich, dass Deco damit ein anderes Zahlungsmodell als das Ziehen der Ausstiegsklausel meint.