Stuttgart lässt Raimund ziehen

Luca Raimund (20) kehrt dem VfB Stuttgart wohl in diesem Sommer den Rücken. Der Offensivspieler steht nach Informationen des ‚kicker‘ vor einem Abschied aus dem Schwabenland. Sein dortiges Arbeitspapier ist ohnehin nur noch bis 2026 datiert.

Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet insbesondere Fortuna Düsseldorf, berichtet der ‚kicker‘ weiter. In Liga zwei könnte Raimund, der in der abgelaufenen Saison unter anderem wegen einer schweren Oberschenkelverletzung keine Minute für die VfB-Profis auf dem Platz stand, einen zweiten Anlauf nehmen, um im Profibereich Fuß zu fassen.