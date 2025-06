Bestätigt: Operation bei Bellingham

Am Rande des 3:1-Sieges von Real Madrid über Pachuca bestätigte Jude Bellingham, dass er bald an der Schulter operiert wird. „Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem mich das Stützband nervt, daran herumzerren zu müssen, andere Spieler daran herumzerren zu lassen und es ständig wieder neu einrichten zu müssen“, so der Engländer nach der Partie.

Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, Bellingham sprach aber von „ein paar Tagen nach dem Finale“, welches am 13. Juli stattfindet. „Ich bin darüber sehr froh, ich warte schon eine ganze Weile. Ich bin mit meiner Geduld am Ende“, sagte der 21-Jährige. Die Operation wird ihn voraussichtlich zehn bis zwölf Wochen außer Gefecht setzen.