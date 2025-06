Kalajdzic spricht über Bundesliga-Comeback

Der ehemalige Bundesliga-Torjäger Sasa Kalajdzic kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 27-Jährige: „Ich bin offen. Spanien, Deutschland oder Italien wären Optionen für mich, es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ich in Wolverhampton bleibe.“ Nach seinem insgesamt dritten Kreuzbandriss ist der Österreicher jetzt wieder fit und benötigt Spielpraxis, Werder Bremen hat dem Vernehmen nach bereits angefragt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach aktuellem Stand starte ich mit den Wolves in die Vorbereitung, aber auch eine Leihe ist eine Option, wenn alles für alle Seiten passt“, so der Stürmer. 2022 war er für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach England gewechselt, wo er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. In der Rückrunde der Saison 2023/24 folgte ein kurzes Bundesliga-Comeback als Leihspieler bei Eintracht Frankfurt, ehe er sich im Februar 2024 ein drittes Mal das Kreuzband riss.