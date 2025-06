Ajax verleiht Ex-BVB-Talent

Julian Rijkhoff winkt mehr Spielpraxis. Wie Ajax Amsterdam bekanntgibt, wird der Stürmer für ein Jahr an Almere City FC ausgeliehen. Almere wird nach einem glanzlosen Abstieg als Tabellenletzter der Eredivisie in der kommenden Spielzeit zweitklassig an den Start gehen.

Der 20-Jährige wechselte im Januar 2024 von Borussia Dortmund zurück zu Ajax, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen. Sein Vertrag in der niederländischen Hauptstadt läuft noch bis 2027.