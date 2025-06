Bayern winkt ein Ausweg bei Palhinha

Manchester United befasst sich mit der Personalie João Palhinha (29). ‚GiveMeSport‘ berichtet, dass die Red Devils über eine Leihe des portugiesischen Abräumers nachdenken, weil Wunschspieler Éderson (25) von Atalanta Bergamo mit rund 60 Millionen Euro Ablöse zum aktuellen Zeitpunkt zu teuer ist. Palhinha wäre für 30 bis 35 Millionen zu haben.

Beim FC Bayern fristete Palhinha in der abgelaufenen Saison ein Reservistendasein. Und die Aussichten auf mehr Spielzeit sind für den 51-Millionen-Neuzugang aus dem vergangenen Sommer eher schlecht. Schließlich ist in Tom Bischof (19) sogar noch ein weiterer Positionskonkurrent hinzugekommen. Der Verbleib von Leon Goretzka (30) ist zwar nicht sicher, der Spieler selbst würde aber am liebsten bleiben.

Palhinha kann sich Wechsel vorstellen

Palhinha hingegen ließ seine Zukunft zuletzt offen. „Ich habe noch drei Jahre Vertrag hier bei Bayern. Ich muss mit dem Trainer und Sportdirektor sprechen, ob ich hier meine Chancen bekomme. Wenn nicht, dann schauen wir“, sagte der Portugiese im Zuge des Nations League-Halbfinals gegen Deutschland (2:1) vor rund zwei Wochen. Interesse an Palhinha signalisierten in den zurückliegenden Tagen neben United auch Benfica Lissabon, West Ham United und Ex-Klub FC Fulham.

Eine finale Entscheidung in der Personalie könnte allerdings erst gegen Ende der Transferperiode fallen, da man zunächst einmal die weiteren Kaderbewegungen bei den Bayern abwarten muss.