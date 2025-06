Zwei neue Flügelstürmer im Bayern-Visier

Der Druck auf Sportvorstand Max Eberl wächst, noch immer kann der FC Bayern München keinen Neuzugang für die linke Offensivseite präsentieren. Zahlreiche Namen werden gehandelt, wirklich konkret ist jedoch noch nichts. Nun hat sich die Kandidatenliste um einen Namen erweitert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, beschäftigt sich der Rekordmeister mit Luis Díaz vom FC Liverpool. Dieser befand sich demnach eigentlich schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit Real Madrid, dort soll Rodrygo (24) aber doch bleiben, was einen Transfer des 28-Jährigen obsolet macht.

Williams weiter als Plan A?

Ähnlich wie bei Cody Gakpo (26) stellt sich aber die Frage, ob die Münchner den Reds helfen wollen, den Transfer von Florian Wirtz (22) zu finanzieren. Für beide Offensivakteure von der Anfield Road wären Ablösen im hohen zweistelligen Millionenbereich notwendig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Priorität Nummer eins bleibt deshalb weiterhin Nico Williams (22). Bei dem Spanier pokert man darauf, dass der FC Barcelona nicht die notwendigen finanziellen Mittel hat um Williams zu verpflichten und zu registrieren. Die Bayern haben dem Rechtsfuß ein verbessertes Angebot mit zehn Millionen Euro pro Jahr plus zwei Millionen Euro an Boni vorgelegt.

Wen sollten die Bayern für Linksaußen verpflichten? Nico Williams (Athletic Bilbao) Luis Díaz (FC Liverpool) Cody Gakpo (FC Liverpool) Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) Rafael Leão (AC Mailand) Gabriel Martinelli (FC Arsenal) Jamie Gittens (Borussia Dortmund) Eberechi Eze (Crystal Palace) Bradley Barcola (Paris St. Germain) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch Martinelli auf dem Zettel

Mit Díaz gesellt sich also ein weiterer Topspieler zu Williams, Gakpo, Rafael Leão (26/AC Mailand), Kaoru Mitoma (28/Brighton & Hove Albion), Bradley Barcola (22/Paris St. Germain), Jamie Gittens (20/Borussia Dortmund) und Eberechi Eze (26/Crystal Palace), die allesamt in den vergangenen Wochen mit den Bayern in Verbindung gebracht wurden. Mal mehr, mal weniger konkret. Doch damit nicht genug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den genannten Protagonisten zählt auch Gabriel Martinelli (24) vom FC Arsenal als möglicher Kandidat für die Linksaußenposition in München, so die ‚Bild‘. Der Brasilianer ist allerdings bis 2027 an den FC Arsenal gebunden und würde wohl auch nicht in die Kategorie Schnäppchen zählen.