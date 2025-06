Zubimendi in London: Arsenal-Wechsel vor Abschluss

Der Wechsel von Martín Zubimendi zum FC Arsenal könnte zeitnah über die Bühne gehen. Momentan weilt der Mittelfeldspieler von Real Sociedad in London, um die letzten Formalitäten für seinen Transfer zu erledigen, berichtet ‚The Athletic‘. Die Gunners müssen für den Nationalspieler 60 Millionen Euro hinblättern, so hoch ist die festgeschriebene Ablösesumme in Zubimendis Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis vor einigen Tagen hatte auch Real Madrid um die Gunst des 26-Jährigen gebuhlt. Die Königlichen zogen sich aber zurück und entschieden sich gegen eine Verpflichtung von Zubimendi. Der Sechser wird nach seinem Wechsel erst für den zweiten Klub in seiner Karriere spielen. Er wurde in der Jugend von Real Sociedad ausgebildet und entwickelte sich dort zum Profi.