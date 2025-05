Gulde beendet seine Karriere

Manuel Gulde (34) hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Wie der SC Freiburg offiziell bestätigt, zieht der gebürtige Mannheimer nach 16 Jahren Profifußball einen Schlussstrich. Die meisten Pflichtspiele bestritt der Innenverteidiger für den Sport-Club, 183 an der Zahl.

2016 war Gulde vom Karlsruher SC in den Schwarzwald gewechselt. In der laufenden Saison kam er nicht mehr für die Profis zum Einsatz, bestritt lediglich ein Spiel für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest.