Augsburg bindet Top-Talent Kömür

Dem FC Augsburg ist es offenbar gelungen, Mert Kömür (19) von einer langfristigen Zusammenarbeit zu überzeugen. Fabrizio Romano zufolge wurde sich mit dem Mittelfeld-Juwel auf einen neuen bis 2029 datierten Vertrag verständigt. Aktuell ist der deutsche U20-Nationalspieler bis 2027 an die Fuggerstädter gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kömür, der in der abgelaufenen Spielzeit 20 Mal in der Bundesliga ran durfte, gehört zu den größten Talenten seines Jahrgangs und hat sich ins Visier einiger europäischer Vereine gespielt. Allen voran Klubs aus der Türkei schielten in der Vergangenheit auf einen Transfer, gehen aber voraussichtlich leer aus.