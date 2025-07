Juve: Alles klar mit David

Mit Olivier Giroud (38) hat OSC Lille in der vergangenen Nacht den Ersatz für Jonathan David (25) vorgestellt. Wie Fabrizio Romano berichtet, nimmt nun auch der Wechsel des Kanadiers zu Juventus Turin konkrete Formen an. Demzufolge konnten sich die Parteien in der vergangenen Nacht final auf einen Vertrag einigen.

David soll nun ins Piemont reisen, um den Medizincheck abzulegen und einen langfristigen Kontrakt zu unterschreiben. Seit dem gestrigen Dienstag ist der Stürmer vereinslos und kann entsprechend ablösefrei wechseln. Die Bianconeri wuchern mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro samt Bonuszahlungen.