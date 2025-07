Berkay Aslan verlässt den FC Augsburg endgültig und schließt sich Istanbul Basaksehir in der Süper Lig an. Dort erhält der 18-jährige Flügelstürmer einen Dreijahresvertrag. Aslans Vertrag in der Fuggerstadt war vor wenigen Tagen ausgelaufen.

