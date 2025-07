Bayern-Abschied: Nächste Bewerber für Peretz

Die nächsten Vereine sind ins Rennen um Daniel Peretz vom FC Bayern eingestiegen. Nach Informationen von ‚Sky‘ bekunden auch die Ligue 1-Klubs Stade Brest und FC Metz Interesse am 25-jährigen Torhüter. Zuvor war bereits über das Interesse des Hamburger SV und des FC Genua berichtet worden.

Genua soll sich weiter in konkreten Gesprächen mit der Spielerseite und dem FCB befinden. Der HSV sei dagegen nicht in der Pole Position, da der israelische Nationalkeeper bei seinem neuen Arbeitgeber die Nummer eins sein möchte. Bei den Hanseaten ist zwischen den Pfosten eigentlich Daniel Heuer Fernandes (32) gesetzt. In München steht Peretz noch bis 2028 unter Vertrag.