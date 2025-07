Pieper wartet auf Werder-Signal

Amos Pieper findet es durchaus schade, dass die Verantwortlichen des SV Werder Bremen bislang keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen haben. Gegenüber der ‚DeichStube‘ erklärt der 27-Jährige: „Leider hat mit mir noch niemand gesprochen – aber das ist eben so. Während der Sommerpause habe ich mal darüber nachgedacht, weil ich meine Rückrunde gut fand und mir das auch so gespiegelt wurde. Aber ich habe das ganze Thema jetzt beiseitegelegt, es macht mich weder nervös noch unruhig. Es ist nichts, das ständig durch meinen Kopf schwirrt. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir mit einem komplett anderen Trainerteam am Anfang von etwas Neuem stehen.“

Schnelle Klarheit ist für den Innenverteidiger nicht zwingend notwendig: „Selbst wenn ich den Drang hätte – und das habe ich nicht –, unbedingt Gewissheit zu haben, könnte ich nichts anderes tun, als mit Top-Leistung auf mich aufmerksam zu machen. Ich habe gezeigt, dass ich Werder helfen kann und will das auch weiterhin genauso tun. Dann werden wir sehen, was passiert – aber das liegt nicht allein in meiner Hand.“ Pieper besitzt in Bremen nur noch ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier. Die Verträge der Abwehrkollegen Marco Friedl (27) und Niklas Stark (30) wurden dagegen kürzlich verlängert.